PALERMO - "Per l'assessore del sindaco del Pd di Palermo, Adham Darawsha, il reddito di cittadinanza servirebbe a comprare armi per commettere omicidi. Questo è il livello dei politici del Partito democratico. Attaccare una misura come quella del reddito di cittadinanza, che aiuterà milioni di italiani a ritrovare dignità e a far ripartire l'Italia, è vergognoso. Non basta che l'assessore abbia cancellato il post, dovrebbe solo chiedere scusa e dimettersi per quello che ha scritto". Lo affermano i parlamentari nazionali di Palermo del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D'Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica, insieme al gruppo consiliare cinquestelle al Comune di Palermo, riferendosi al post del neo assessore alle Culture, Adham Darawsha, pubblicato oggi su Facebook e successivamente cancellato. (ANSA).