la sanzione di 771 euro. Stessa sanzione per un abusivo che si trovava in vicolo Palmieri.

Ad individuarli, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della compagnia di San Lorenzo: due sono stati rintracciati in piazza Sant'Oliva, una delle zone storicamente presidiata dagli abusivi, in cui si trovavano ben 35 auto a loro affidate e parcheggiate in modo irregolare.- tutti contemporaneamente multati - avevano lasciato in custodia i mezzi ai due uomini che, dopo non aver rispettato i precedenti provvedimenti, rischiano l'arresto da sei mesi ad un anno.dove ad un altro posteggiatore è stato notificato l'ordine di allontanamento. Per lui, anche