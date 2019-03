La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di solidarietà e di sensibilizzazione". In carcere, accusati dell'omicidio della giovane, trovata senza vita due giorni dopo la denuncia della sua scomparsa, ci sono Margareta Buffa e Carmelo Bonetta. Quest'ultimo ha confessato il delitto, indicando anche il luogo in cui era stato abbandonato il corpo dato alle fiamme di Nicoletta. Le indagini sul movente, ancora oggi avvolto nel mistero, sono in corso.

Di certo c'è che la ragazza, quella sera, era uscita con Margareta Buffa, come hanno accertato le immagini delle telecamere del locale in cui si erano recate. Poi sarebbe finita in una trappola mortale. A non lasciarle scampo, dodici coltellate sferrate con un'arma poi ritrovata in un torrente. Nella giornata di ieri i genitori, che avevano adottato la ragazza e il fratello Cristian da piccoli, in Romania, hanno inviato una lettera al sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, per ringraziare tutti coloro che in questi giorni terribili si sono uniti al loro dolore.

Una fiaccolata è infatti in programma per domenica 7 aprile e si snoderà per le principali della cittadina, ancora sotto choc per il delitto della 25enne. Il corteo si muoverà da piazza Marconi alle 20,30 e percorrerà piazza Marconi, corso gramsci, via Pascasino, via Amendola, piazza Matteotti, Via XI maggio, per giungere, infine, in piazza della Repubblica, dove già negli scorsi giorni una grande folla ha salutato per l'ultima volta Nicoletta, nel giorno del funerale.