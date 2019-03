Intervengono:

Prof. Angelo Mangione, Lumsa, Prof. Vincenzo Vitale, Università Tor Vergata, Prof. Salvo Vitale, Tele Jato, Prof. Antonio Matasso, Università di Messina, Prof. Michele Gelardi, La Sapienza

Un convegno per rivedere al meglio il tema della gestione dei beni sequestrati e confiscati. Il Partito radicale è in prima linea nel chiedere un progetto di riforma radicale. L'appuntamento è per oggi all'Abbazia Santa Anastasia, Castelbuono (PA), un tempo sequestrato e restituito all'imprenditore Francesco Lena.Alberto Scuderi, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di MarsalaAvv. Baldassare Lauria, Fondatore dell’Osservatorio Misure di Prevenzione e Direttore di Progetto Innocenti, Avv. Carmelo Occhiuto, delegato Giunta UCPI, Avv. Salvino Pantuso, foro di Palermo, Avv. Giuseppe Lipera, Presidente di Avvocatura & Futuro, Avv. Enrico Trantino, foro di Catania, Avv. Emanuele Maganuco, delegato dell’OCF per il distretto di Corte d’Appello di Caltanissetta, Avv. Fabio Ferrara, UCPI, Avv. Turi Liotta, Presidente della Camera Penale di Catania, Avv. Giacomo Ventura, Presidente della Camera Penale di Gela, Avv. Rocco Chinnici, Presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Avv. Sergio Iacona, Presidente della Camera Penale di Caltanissetta.Enrico Colajanni, Libero Futuro, Stefano De Luca, Presidente del Partito Liberale, On. Gaetano Galvagno, Componente della Commissione Regionale Antimafia, Magda Culotta, Sindaco di Pollina.Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Presidenza del Partito Radicale.Francesco Greco, Massimo Niceta, Pietro Cavallotti, Andrea Cuzzocrea, Francesco Lena, imprenditori.