Ecco alcuni consigli per come passare il weekend.Da sabato 30 marzo a martedì 2 aprile il Centro fieristico de Le Ciminiere di Catania ospiterà un’importante vetrina nazionale sul panorama della ricerca e della tecnologia gastronomica: il "Cooking Fest" sarà un salone dell’enogastronomia in cui sarà possibile assistere a workshop, seminari, corsi di degustazioni e cooking show.Tra gli eventi organizzati in occasione della manifestazione, il "Catania Wine Fest" dedicato alle migliori cantine vinicole e il "30esimo Congresso Fic" che porterà nel capoluogo etneo rinomati cuochi provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo.Il fine settimana palermitano offrirà un’importante opportunità per tutti gli scrittori emergenti di interfacciarsi con il mondo dell’editoria: il “Degustibooks” al Mercato Sanlorenzo metterà a disposizione dei nuovi scrittori spazi di interazioni con 12 case editrici indipendenti e pubblico, in modo tale da far risaltare le proprie opere e farsi conoscere. Saranno organizzati diversi “speaker’s corner” dove poter leggere i propri scritti, “speed date letterari” dove presentare i propri manoscritti direttamente alle case editrici e botteghe dove poter acquistare libri ad un prezzo ridotto.“Le Gesta dell’Orlando Furioso” riproposte da Salvo Piparo: l’attore palermitano porterà in scena al Teatro Comunale di Siracusa la sua personale versione della favola classica sabato 30 marzo.Sarà il rapporto tra uomo e macchina il tema della mostra organizzata al White Garage di Catania da sabato 30 al 27 Marzo: “God from the machine” metterà in esposizione le opere di Simone Caruso, incentrate sulla contrapposizione tra la realtà digitale e tecnologica e quella umana, mettendo in evidenza quanto la modernità incida sulla vita di tutti i giorni e quanto questa stia cambiando il modo di pensare e di agire; una rivoluzione allo stesso tempo meccanica ed umanistica.Il Convento di San Francesco a Siracusa si prepara ad ospitare nel fine settimana una delle mostre di scultura più grandi della Sicilia: con più di cento opere realizzate da importanti artisti di tutto il mondo, la mostra “Ciclopica” promuoverà la sperimentazione attraverso l’esposizione di opere prodotte nei modi più ricercati e con i materiali più curiosi.Flavio Tiberti trova nel Castello Luna di Sciacca la cornice per la sua mostra “Oltremuro” : il muro che si fa divisione non solo fisica ma anche intima e razziale è il tema dei sette scatti in bianco e nero del fotografo torinese, che sottolinea attraverso soggetti minimali i caratteri introspettivi e psicologici della fotografia. Le diapositive saranno accompagnate, inoltre, da un lungometraggio sul tema dell’immigrazione. La mostra aprirà le porte al pubblico domenica 31 marzo e sarà visitabile fino al 24 settembre.Dopo aver girato alcuni dei più importanti festival europei ed italiani, approdano a Messina i Go!Zilla : gli alfieri nostrani del garage-psych, che hanno pubblicato lo scorso settembre il nuovo album “Modern Jungle’s Prisoners”, si esibiranno al Retronouveau nella giornata di sabato 30.​Sabato 30, per il 70esimo anniversario del Mercato delle Pulci di Palermo, una grande festa per celebrare lo storico bazar: con questo intento nasce il “Pulci Pop Market” , che tra musica, arte e laboratori per bambini ridarà nuova luce e visibilità all’antico mercato.“CioccoFest nel Belìce” è l’evento che porterà tutti gli amanti del cioccolato nel centro storico di Partanna, in provincia di Trapani: una’iniziativa che per tutto il fine settimana sarà colma non solo di banchi di degustazione del miglior cioccolato artigianale ma anche di performance dal vivo, laboratori per le famiglie e parate.