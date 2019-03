"Fratel Biagio è arrivato in Marocco e messo piede a Tangeri ha ricevuto accoglienza dalla comunità dei Francescani. Ha chiamato la Missione e ci ha dato sue notizie. A darne notizia è la Missione Speranza e Carità sul proprio profilo Facebook. "La Missione - è scritto ancora nel post - gli ha comunicato la grande gioia di questi giorni, infatti Papa Francesco ha invitato e accolto 2 dei fratelli ospiti della Missione, Francois Ayim e Bekiri. Francois è un bravissimo sarto di origini ghanesi e, andando in Vaticano, ha voluto preparare un pensiero per Papa Francesco. 'Tu lavi i piedi a me' è la scritta ricamata sul grembiule regalato da Francois. Il Santo Padre ricevuto il dono, racconta mons. Lorefice ha promesso a Francois che indosserà il grembiule in occasione della messa in 'Coena Domini' del prossimo giovedì santo. Fratel Biagio appena ha appreso la notizia con cuore pieno di commozione e gioia ha scritto un messaggio per Papa Francesco".Ecco il testo del messaggio di Fratel Biagio al Pontefice:Carissimo Papa Francesco, aver accolto i due fratelli Francois e Bekiri testimoniano la vera fratellanza, la preziosa comunione tra i popoli, le religioni e le varie culture.Grazie Papa Francesco e al nostro Vescovo Corrado per aver ospitato in Vaticano i nostri due fratelli che rappresentano un cristiano e un musulmano. Questo vive ed opera la Missione di Speranza e Carità, com'è bello che tutti i popoli, le religioni e i non credenti vivono insieme una vera comunione.Papa Francesco questo tuo prezioso gesto di accoglienza possa al più presto contribuire ad abbattere i muri, le distanze e le leggi ingiuste che non fanno altro che aumentare l'egoismo, l'indifferenza aumentando cosi l'odio, la violenza, il terrorismo, la povertà, lo scontro fra i poveri. Basta dominare sul più debole ma ricchi e poveri insieme. Ricordiamo che il povero ha bisogno del ricco, ma il ricco ha bisogno del povero per tutti i servizi umili che necessitano nella società, nella terra attenzione non possiamo ignorare che tanti poveri emigranti e immigrati fanno tanto, tantissimo operato, servizio e beneficio per le nazioni di tutto il mondo".Pace e Speranza Fratel Biagio piccolo servo inutile