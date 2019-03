, organizzata dall'associazione "Gli amici di Modigliani" a Palazzo Bonocore a Palermo". Lo afferma una nota del ministero. "Per questi motivi, il Mibac si riserva, a seguito di ulteriori approfondimenti, di adire le vie legali", prosegue il Mibac.in preparazione delle celebrazioni del centenario della morte del grande artista livornese (1920-2020), e ha presentato oltre 40 opere nelle quali è riprodotto l'immaginario femminile di Modigliani. Gli organizzatori hanno affermato che "contenuti multimediali sviluppati grazie all'aiuto di moderne tecnologie ne hanno arricchito la visita con animazioni e altri contenuti multimediali".. Sarebbero "madornali, inaccettabili falsi", secondo Carlo Pepi, come ha scritto lui stesso su Fb, le due opere - 'Jeanne' e 'Hannelore' - esposte a a Palazzo Bonocore, e attribuite a Modigliani. "Una è la copia di un quadro simile, l'altra è un soggetto a sé, ma entrambi non c'entrano nulla con il grande artista livornese", sostiene Pepi. A queste affermazioni ribatterono sia il curatore della mostra Alberto D'Atanasio sia il presidente dell'Istituto Amedeo Modigliani, Luciano Renzi. "La storia dell'arte è una materia seria, è per tutti ma non è di tutti - affermò D'Atanasio -. La storia dell'arte è impegno scientifico e per affermare che quei quadri sono attribuibili a Modigliani abbiamo interpellato i migliori laboratori di analisi, i migliori restauratori che hanno vagliato i supporti, gli strati preparatori e le pellicole pittoriche. Sono stati messi a confronto ben 4 laboratori diversi, non facciamo a occhio perché abbiamo rispetto della storia dell'arte, della civiltà e soprattutto vogliamo che le nuove generazioni possano apprendere il vero senso degli eventi passati". Polemiche queste archiviate.