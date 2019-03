Un giovane motociclista, Gianluca Cerra, 24 anni, è stato travolto e ucciso a Messina, all'incrocio fra via Di Giovanni e via Di Anfuso al Villaggio Aldisio, da un'auto alla cui guida si trovava un ventottenne. Lo scontro è stato fatale per il ragazzo alla guida del motociclo.Sul posto sono arrivati immediatamente i familiari della vittima, che lavorava in un supermercato, e la Polizia municipale che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente attraverso le riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima non indossava il casco di protezione.