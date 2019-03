PALERMO - E' fissata per lunedì mattina l'udienza di convalida del fermo di Pietro Seggio, 42 anni, il gestore della pizzeria Antico Borgo in via Molara a Palermo accusato di avere ucciso Francesco Manzella lo scorso 17 marzo. Seggio, fermato dopo le indagini della squadra mobile, difeso dall'avvocato Giovanni Castronovo si è proclamato innocente.Gli agenti della squadra mobile hanno cercato di smontare gli alibi forniti dal gestore della pizzeria che ha detto di essere rimasto nel locale dalle 22 e fino a mezzanotte e 30. L'omicidio di Manzella è avvenuto tra le 23.35 e le 23.40. Dalla pizzeria grazie alle telecamere piazzate nei pressi del locale e una scuola elementare è stata vista uscire una Fiat Panda color bronzo compatibile con la vettura in uso alla moglie e alla madre di Seggio. Orari di uscita e ingresso compatibili con l'ora del delitto visto che la pizzeria si trova a otto minuti dal luogo dove è stato trovato ucciso Manzella.(ANSA)