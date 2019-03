L'ora legale sta tornando. Questa notte, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di un'ora, dalle 2 alle 3. Dormiremo un'ora di meno, ma potremo godere di un'ora di luce in più durante il giorno. Ma, come ricorda l'Ansa, è subito rischio insonnia e umore nero.Dovremo fare i conti con gli effetti psicofisici della transizione: stanchezza, sonnolenza, irritabilità, affaticamento, scarsa concentrazione, bassa produttività, possono essere solo alcuni dei malesseri dovuti al cambio dei nostri ritmi circadiani.