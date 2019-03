Ultimo weekend di marzo all'insegna del sole e del clima primaverile, lunedì continua il tempo stabile e mite. Da metà della prossima settimana veloce cambio di marcia con il ritorno delle piogge e neve sulle Alpi. Sono le previsioni di Meteo Expert."Domenica tempo soleggiato ovunque - spiegano gli esperti - con cieli generalmente sereni, poche nubi sparse sulla Calabria tirrenica nel pomeriggio, anche sulle zone montuose velature in transito sulla Sardegna. Temperature in ulteriore lieve aumento, con valori pomeridiani anche superiori ai 20 gradi al Centro-Nord. Venti moderati di Scirocco sul Canale di Sardegna, di Maestrale su basso Adriatico e alto Ionio. Mosso il mare Adriatico meridionale e il mar Ionio. Lunedì giornata di tempo stabile e mite in tutto il Paese. Il cielo sarà attraversato da nuvolosità ad alta quota, più intensa sulle Isole e sulle regioni di Nord-Ovest".Per i meteorologi, un cambio significativo delle condizioni sull'Italia e sul bacino del Mediterraneo "viene al momento confermato a partire da metà settimana". "L'ingresso di una profonda saccatura proveniente dall'Europa settentrionale e diretta verso il Mediterraneo potrebbe aprire una fase di maltempo anche abbastanza duratura, capace di riportare le tanto attese piogge anche sulle regioni settentrionali - conclude Meteo Expert - Si profila dunque una fase di maltempo che coinvolgerà tra giovedì e venerdì tutto il Paese, con il ritorno delle piogge anche al Nord e la neve sulle Alpi".(ANSA)