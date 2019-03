. Nella seduta di ieri sera, l’assemblea di Palazzo Spalla ha dato via libera all’ordine del giorno che disporrà la riduzione della tassa sui rifiuti. Fra defezioni e astensioni, a votare favorevolmente sono stati gli otto consiglieri della maggioranza.Una vittoria che arriva dopo un anno importante per l’ente, in cui l’amministrazione si è impegnata per il miglioramento della raccolta differenziata. Dalla primavera dell'anno scorso, il servizio ha raggiunto una percentuale superiore al 50%.L’abbassamento della Tari coinvolgeràSi tratterà di riduzioni fino al 10%, che si andranno a sommare a quelle più modeste già disposte nel 2018.Esprime soddisfazione il sindaco: “Grazie all’impegno di questa amministrazione e a quello dei nostri cittadini, siamo riusciti a raggiungere un grande risultato. L’impressionante aumento dei costi relativi al conferimento dell’indifferenziato rischiavano di avere un impatto forte sulla spesa dell'ente e sulle tasche dei trabiesi. Ma il buon funzionamento della differenziata ci ha permesso di compensare la spesa e riuscire addirittura a ridurre le tariffe.. L'auspicio - conclude il primo cittadino - è di poter continuare in futuro a ridurre la pressione fiscale, una delle prerogative più importanti del nostro mandato".