del suo entourage. Come anticipato da Livesicilia , la giunta comunale di Palermo ha votato l’ampliamento dei così detti “articoli 90”, vale a dire collaboratori scelti direttamente da un sindaco e che, pur non avendo compiti gestionali, sono equiparati ai dirigenti o, nel caso degli interni, ad alti funzionari.due interni, ossia, e i tre esterni. Ognuno sarà chiamato a coordinare uffici che dipendono direttamente dal sindaco e che aiuteranno Orlando nell’indirizzo politico da dare alla macchina comunale. Bellia aiuterà il sindaco nelle relazioni istituzionali con enti locali e regionali ma anche con giunta, consiglio e circoscrizioni e coordinerà la segreteria particolare; Corsini, che attualmente già si occupa di Cerimoniale, supporterà il Professore per lo sport e l’immagine della città, che comprende anche le relazioni con le produzioni cinematografiche.nel cda della Fondazione del Teatro Massimo, va all’ufficio Promozione della città, turismo, internazionalizzazione e sviluppo economico del territorio; Donatella Gariffo, storica segretaria del sindaco, curerà le relazioni istituzionali internazionali; ad Alessandro Lombardi, finora esperto del Professore, vanno Rapporti con la cittadinanza attraverso il web e i social network.