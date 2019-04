L' ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa emessa dal Gip Cristina Lo Bue. Nei confronti di uno dei due ragazzini è stato contestato all’uomo anche il reato di violenza sessuale, per avere abusato delle sue condizioni di inferiorità psichica. I fatti contestati sarebbero iniziati a settembre dell'anno scorso e si sono protratti fino a febbraio di quest'anno.La donna aveva scoperto, inoltre, alcune conversazioni dall'evidente tenore sessuale, tra il ragazzino e un uomo, in una chat di messenger. Gli agenti della sezione “Reati in danno di minori e reati sessuali” della squadra mobile hanno quindi avviato tutti gli accertamenti. Le indagini sono state coordinate dai sostituti procuratori Ilaria De Somma e Maria Rosaria Perricone, del pool diretto dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi. L'uomo è stato pedinato ed intercettato per giorni, mentre i racconti dei due ragazzini hanno confermato gli abusi: l'uomo in cambio di prestazionj sessuali, offriva loro consumazioni al bar, pacchetti di sigarette e prometteva il pagamento di somme di denaro. Per lui si sono aperte le porte del Pagliarelli.