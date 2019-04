Arriva dalla provincia siracusana Flavia Di Pietro: anche lei avvocato, componente del 'Comitato No Riforma Forense', e con un passato tra i collaboratori del gruppo parlamentare M5s all'Ars. Il meet-up di Sommatino brinda al passaggio del turno da parte di Antonella Corrado: nel suo curriculum esperienze di lavoro nel settore dell'export. Passa il turno anche il rosolinese Costantino Messina, che alle Politiche finì tra i candidati supplenti per il Senato. Messina è il fidanzato della deputata Rosalba Cimino.

Nel 'fiorire' di candidati della Sicilia orientale c'è anche Giuseppe Leotta, nato a Catania ma residente a Giardini Naxos: 28enne, attivista dal 2013, ha in tasca una laurea in 'Politica globale e relazioni euromediterranee' e, a suo dire, competenze "specifiche" sul tema, ma ha anche un passato da giornalista. L'ultima sua esperienza lavorativa risulta però la 'sistemazione dell'archivio e degli allestimenti del museo della memoria di Giardini Naxos.

Altro nome che in questi giorni ha fatto discutere è quello di Matilde Montaudo, finita alla ribalta nazionale per il video-gaffe in cui si scaglia contro 'la Trojka e anche la Perestrojka'. "Sono stata vittima di attacchi ingiustificati ed ingiustificabili", è il suo sfogo su Facebook ma Montaudo, avvocato cassazionista, ora sorride per la possibilità di giocarsi il seggio europeo. Il suo nome non è nuovo aglia ttivisti catanesi: alle ultime Amministrative tentò al candidatura a sindaco di Catania ma perse la selezione interna con il docente Giovanni Grasso, che poi la designò come viocesindaco di una giunta mai nata.

In una Palermo rimasta orfana di candidati, invece, si guarda a due nomi: quelli di Daniela Morfino e di Francesco D'Anna. Morfino era nella folta schiera dei delusi per le'sclusione dalle Parlamentarie che portarono alal formazione delle liste per le elezioni politiche, e adesso tenta l'elezione al Parlamento europeo. Storica attivista di Marineo, è una insegnante della scuola prima. D'Anna è un cosigliere comunale di Bagheria, un tempo città-fortino del Movimento cinque stelle. Voci di corridoio indicano nel docente di amtematica e fisica uno dei nomi più importanti in Sicilia occidentale dopo il big Corrao.

Dietro i due grandi nomi della galassia Cinquestelle saranno in otto a scalpitare per cercare di staccare il biglietto per Bruxelles, direzione Europarlamento. Il primo turno delle selezioni online su Rousseau non ha portato grosse sorprese: la conferma di, deputato uscente e responsabile nazionale Enti locali del Movimento cinque stelle, era scontata. Si tratta di uno dei volti più noti a livello nazionale del movimento, ma anche di uno degli esponenti M5s più critici nei confronti dell'alleato Salvini: posizioni spesso anche scomode ma che gli hanno permesso di mantenere un altissimo gradimento nel cuore degli attivisti. Proverà a insidarlo l'ex 'Iena': catanese, ma ormai trapiantato a Roma da anni, Giarrusso è un altro dei frequentatori più assidui dei salotti televisivi dove da tempo sponsorizza la causa grillina. Nel 2018 fu uno dei pochi rimasti fuori dall'incetta di parlamentari fatta dal movimento. Fallì l'elezione nel Lazio e fu ripescato tra i consulenti del sottosegretario all'Istruzione Lorenzo Fioramonti., in tanti all'interno del Movimento segnalano le "potenzialità" di, una delle figure storiche del movimento a Catania. Iuppa, di professione avvocato e cognata dell'ex amministratore di Riscossione Sicilia Antonio Fiumefreddo, è attivista dal 2011 e per diversi anni ha collaborato con la deputata all'Ars Angela Foti. Ed è proprio da Palazzo dei Normanni, sussurrano fonti qualificate del movimento, che potrebbe arrivare una spinta importante nonostante un vecchio post contro l'allora ministro Poletti poco edificante per una aspirante eurodeputata.