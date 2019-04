Premio della gara sono stati libri e pubblicazioni offerti dagli organizzatori al gruppo G vincitore della caccia al tesoro.

- Il risveglio delle coscienze e il tentativo di ricreare un senso di appartenenza sono tra i principali obiettivi del movimento artistico-culturale "Tu Sei La Città", nato dall'impegno dei nove fondatori:e delle decine di volontari che supportano l'organizzazione.Attraverso interventi di riqualificazione, campagne di sensibilizzazione ed iniziative culturali il gruppo di giovani siciliani si propone di scoprire, far scoprire e valorizzare le radici, le tradizioni e la storia siciliana nel tentativo di vedere la propria terra rispettata e vissuta con consapevolezza., "Tu Sei La Città" ha organizzato una caccia al tesoro finalizzata alla ricerca 'dell'anima di Palermo'. Sette squadre composte da sette persone di ogni età hanno partecipato alla gara che si è svolta per le vie della città.. L'anima della città, infatti, è ciascuno di noi, come sostiene l'organizzatore della caccia al tesoro Pietro Zanatta: "Tu sei la città, ma noi siamo Palermo".