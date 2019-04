. Sono queste le tendenze emerse dall'ultimo sondaggio di Tecnè, fresco fresco di pubblicazione. Secondo l'analisi sulle intenzioni di voti degli italiani, il, ma perde più di un punto in una settimana, passando dal 33,1% al. Una battuta d'arresto di tutto rispetto, considerando l'avanzata pressoché costante dei salviniani nell'ultimo anno. A sorridere invece è il, che sembra stoppare (almeno temporaneamente) il crollo di consensi, riconquistando terreno. I pentastellati vengono infatti stimati alrispetto al 19,9% di sette giorni fa. Un guadagno che permette loro di tornare al secondo posto e superare nuovamente ilQuest'ultimo, dopo l'effetto primarie, sembra arrancare nuovamente. Il 21 marzo, Tecnè lo aveva attestato al 21%, mentre oggi viene dato alDeboli spostamenti anche nelle altre forse di centrodestra, entrambe in crescita., guadagnando un decimale;, rispetto al 4,5% di una settimana fa.Tecnè ha inoltre stimato il peso delle coalizioni, in base alle alleanze dello scorso 4 marzo.. Una situazione totalmente mutata rispetto a un anno fa, quando la forbice tra i due blocchi "tradizionali" era di quindici punti, mentre oggi il primo verrebbe due volte il secondo.Infine, l'istituto sondaggistico ha chiesto agli intervistati un. In entrambi i casi, leverso i due provvedimenti bandiera del governo giallo-verde hanno avuto la meglio. I contrari al sussidio anti povertà sono stati il 57%, mentre i "no" alla riforma delle pensioni sono stati il 53%.