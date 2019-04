A moderare l’incontro saranno Rossana Giacalone (Coordinatore del Gruppo di Studio “Fiscalità Internazionale e Diritto Comunitario”) e Davide Farina (Coordinatore del Gruppo di Studio Internazionalizzazione delle Imprese e delle Attività Professionali”).

Dopo i saluti istituzionali di Fabrizio Escheri (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo), di Massimo Ferrante (Consigliere Delegato del Gruppo di Studio “Fiscalità Internazionale e Diritto Comunitario”) e di Antonio Coglitore (Consigliere Delegato del Gruppo di Studio “Internazionalizzazione delle Imprese e delle Attività Professionali”, sono previste tre sessioni di lavori.

Alla prima sessione, intitolata “Valutazione del rischio fiscale degli affari internazionali”, interverranno Patrizia Cannella (Il concetto di stabile organizzazione) e Giovanna Ciralli (Il rischio di esterovestizione e gli adempimenti fiscali in presenza di attività detenute all’estero: la compilazione del quadro RW). La seconda sessione, intitolata “Opportunità nel processo di internazionalizzazione”, vede la partecipazione di Daniele Baldassare Giacalone, (Società di capitali a confronto: differenza tra sistemi di civil law e common law), Tiberio Mantia (Opportunità di finanziamento e garanzie per le operazioni con l’estero), Vittoriano Buccola (Il rischio Paese nei processi di internazionalizzazione).

La terza e ultima sessione, dal titolo “Corpo consolare a confronto sulle specificità dei singoli mercati-target”, vede la partecipazione di moltissimi diplomatici appartenenti al Corpo Consolare di Palermo. Fra questi, il decano Evgeny Panteleev, Console Generale della Federazione

Russa, Fatima Baroudi, Console Generale del Regno del Marocco , Consigliere di Decanato, Jalel Ben Belgacem ,Console di Tunisia, Alessandro Palmigiano, Console Onorario della Repubblica di Lituania, Patrizia Di Dio, Console Onorario di Slovenia, Antonio Di Fresco Console Onorario della Corea del Sud, Antonello Miranda, Console Onorario dell'Estonia, Francesco Campagna Console Onorario della Repubblica del Ghana, Rosalia Calamita, Console Onorario del Brasile, Caroline Trimboli, Responsabile delle Relazioni Pubbliche Internazionali della FENACON c/o Consolato Onorario del Brasile a Palermo, Irene Salcher-Cillari, Console Onorario dell’Austria, Antonio Tito, Console Onorario Burkina Faso, Salvatore De Luca, Console Onorario Svezia e Paesi Bassi, Ferdinando Veneziani, Console Onorario della Repubblica di Costa d’Avorio, Vincenzo Chiriaco, Console Onorario del Cile, Claudio Gallina Montana, Console Onorario del Portogallo, Antonietta Alongi, Console Onorario di Capo Verde, Renata Lavagnini Console Onorario della Grecia, Sebastiano Provenzano Console Onorario di Cipro, Maria Carolina Maddalena Castellucci, Console Onorario della Danimarca, Antonio Cosenz, Console Onorario del Granducato, del Lussemburgo.

La partecipazione all’evento è gratuita e consentirà il conseguimento di crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

PALERMO - “Valutare rischi e opportunità nel processo di internazionalizzazione di professionisti e imprese” è il titolo del convegno in programma mercoledì 3 aprile, dalle 9 alle 14, nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, in via Emerico Amari 11.