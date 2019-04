CALTANISSETTA - L'imprenditore Antonello Montante è in condizione di essere processato. Lo ha ribadito stamane il gup Graziella Luparello nell'udienza del processo in abbreviato per l'inchiesta Double Face, respingendo la richiesta dei legali dell'ex presidente di Sicindustria, Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina, i quali avevano prodotto una nuova consulenza psichiatrica. In subordine era stato chiesto che l'imprenditore venisse sottoposto a una nuova perizia. Entrambe le richieste sono state rigettate.Nell'udienza di questa mattina è previsto il controesame di Alfonso Cicero, ex presidente dell'Irsap e teste chiave dell'inchiesta che riguarda il cosiddetto "sistema Montante", la rete illecita di spionaggio che sarebbe stata creata dall'imprenditore.(ANSA)