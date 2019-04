Avvenimenti previsti per lunedì, 1 aprile, in Sicilia.1) CALTANISSETTA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Udienza del processo col rito abbreviato a Antonello Montante e ad altri cinque imputati sul presunto "sistema Montante" davanti al Gup Graziella Luparello.2) PALERMO - Palazzo giustizia, Corte appello, ore 09:00 Processo a Calogero Mannino, imputato di minaccia a Corpo politico dello Stato. Prevista requisitoria procuratore generale.3) CATANIA - Municipio, ore 10:00 Il sindaco Salvo Pogliese e il presidente dell'autorità del sistema portuale della Sicilia orientale Andrea Annunziata presenteranno gli incrementi ai flussi turistici previsti nel 2019 delle navi da crociera in transito per il Porto di Catania.4) BAGHERIA (PA) - via Gramsci 10, ore 10:00 Conferenza stampa in occasione dell'inizio lavori per la scuola Gramsci.5) CATANIA - La Feltrinelli, via Etnea, ore 18:00 Fabio Mazzeo presenta il suo libro "La solitudine degli amanti", Cairo editore. Intervengono i giornalisti Katia Scapellato e Nicola Savoca. Letture a cura dell'attore Agostino Zumbo.6) TRAPANI - Prefettura, ore 18:30 Conferenza stampa sull'insediamento del Prefetto Tommaso Ricciardi.