ieri dal consiglio comunale e strettamente legata alla sopravvivenza della partecipata Rap. A puntare il dito contro l’amministrazione è, ancora una volta, Ugo Forello del M5s: “Dalla corrispondenza intrattenuta fra la Rap e il Comune di Palermo, si comprende il reale movente della sostituzione di Gentile e di Marino – dice Forello - Infatti l'assessore al Bilancio e quello alle Partecipate, a garanzia del Comune di Palermo e nell'espletamento dei poteri di controllo analogo sulla Rap, avevano negato la possibilità di dar seguito a un programma finanziario che prevedesse l'aumento del corrispettivo del contratto di servizio per milioni di euro, in assenza della definizione del piano industriale 2019-2021”.dell’azienda e al piano di risanamento. “I due assessori, quindi, sono stati 'vittime' di un rimpasto che, rispetto a un percorso virtuoso di trasparenza, controllo e ricerca di una adeguata programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, ha scelto di puntare su un sistema reazionario dove regnano lo sperpero del denaro pubblico e il caos organizzativo e amministrativo nei rapporti fra comune e partecipate”, continua il grillino.nei prossimi giorni, il settore Partecipate che in questi mesi ha svolto un’importantissima e nevralgica funzione di verifica e di controllo nei confronti delle partecipate, permettendo altresì di recuperare alle casse del comune di Palermo svariati milioni di euro”. Il riferimento è al valzer degli uffici annunciato a più riprese e che dovrebbe prendere corpo proprio in questi giorni: a sparire sarà il settore Partecipate, visto che è anche saltata la delega assessoriale, ossia quell’ufficio che ha scoperchiato il vaso di Pandora delle aziende facendo le pulci prima all’Amat e poi all’Amap.