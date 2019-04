. Il primo si è verificato stamattina nei pressi dell'ex motel Agip: uno scooter è finito contro un'auto sulla carreggiata laterale. Per il centauro è stato necessario il trasporto in ospedale.Terzo incidente sulla carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, dove i sanitari del 118 hanno soccorso un uomo trasportato poi all'ospedale Cervello. Una escalation preoccupante di incidenti quella che nelle ultime settimane si verifica nel capoluogo siciliano. A pagarne le spese sono soprattutto i pedoni: 120 quelli rimasti feriti dall'inizio dell'anno ad oggi. Ultima, in ordine di tempo, la donna di 38 anni che quindici giorni fa era stata investita al Villaggio Santa Rosalia. Marianna Gangi è deceduta all'ospedale Civico.