L’Amministrazione comunale sta provvedendo in questi giorni ad inviare il modello F24 semplificato precompilato riportante l’importo calcolato sulla base delle tariffe 2018, comprensive dell’addizionale provinciale prevista per legge.

La rata di saldo, per la quale è previsto l’invio di una successiva comunicazione, dovrà essere versata entro il 31/10/2019 e terrà conto delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale per l’anno 2019.

Per coloro che decidono di compilare autonomamente il modello di pagamento F24, ricordiamo che sullo stesso dovrà essere indicato, oltre ai richiesti dati anagrafici, il codice tributo TARI “3944”, il numero degli immobili, l’anno di riferimento 2019, il codice comune

G273 e la rateazione 0102.

Si ricorda inoltre che il pagamento può essere effettuato, oltre che mediante utilizzo del F24 cartaceo presso gli sportelli bancari e postali o i servizi di Internet Banking, anche direttamente sul portale dell'Amministrazione tramite il servizio elettronico PagoPA.

Il mancato versamento dell'acconto entro il 30 aprile darà luogo all’applicazione di sanzioni ed interessi previsti per legge.

Infine si ricorda che i cittadini registrati al portale online del Comune o dotati di un proprio account SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, potranno anche effettuare ogni operazione inerente la verifica della propria posizione anche relativamente agli anni passati.

Per eventuali informazioni consultare il sito web istituzionale del Comune di Palermo all'indirizzo https://www.comune.palermo.it/tributi.php

