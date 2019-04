, la soluzione sviluppata per la società cooperativa sociale” Onlus di Enna per supportare i ragazzi con disturbi dello spettro autistico in una serie di attività quotidiane, come fare la spesa.Il progetto, al quale Sopra Steria ha dedicato per circa un anno un incontro a settimana - dall’analisi funzionale, all’analisi tecnica, al vero e proprio sviluppo dell’app, fino alla fase di test - e a cui cinque volontari hanno contribuito con ulteriori ore del proprio tempo libero, ha portato alla realizzazione dicome l’identificazione dei prodotti giusti a partire da una lista assegnata, la scelta, il pagamento. In alternativa, al ragazzo potrà essere richiesto di preparare il proprio zaino o di compiere una serie di attività che richiedano l’impiego di abilità sociali e problem solving, per permettergli di raggiungere l’autonomia e l’indipendenza nella gestione della propria vita quotidiana., si inserisce nel quadro del più ampio impegno di Sopra Steria in iniziative di responsabilità sociale, che le permettono di coniugare la propria vocazione per l’innovazione e l’eccellenza delle proprie professionalità con l’attenzione all’ambiente, ai territori in cui opera e alle iniziative di inclusione sociale.“i ragazzi con disturbi dello spettro autistico potranno allenarsi a compiere tutte le azioni richieste, mentre lo staff medico potrà monitorare i progressi attraverso gli strumenti da amministratori dell’app stessa. Siamo orgogliosi di poter mettere il nostro lavoro e le nostre competenze nel campo delle tecnologie digitali a disposizione di iniziative di questo tipo”, aggiunge l’AD, “che testimoniano l’impegno di Sopra Steria in materia di responsabilità e inclusione sociale e che speriamo davvero possano contribuire a promuovere una più forte consapevolezza su temi come l’accessibilità per le persone affette da disabilità fisiche o intellettive”.“Nonostante i disturbi dello spettro autistico oggi siano più conosciuti e compresi rispetto al passato, a volte ancora si tende a non pensare come alcune attività quotidiane e apparentemente banali possano invece risultare complesse per una persona con autismo.”, chiarisce. “Per questo motivo vogliamo ringraziare Sopra Steria, che ha voluto dedicare il proprio tempo e la propria esperienza allo sviluppo di una soluzione grazie alla quale i bambini e i ragazzi che supportiamo potranno gradualmente riconoscere e affrontare le proprie difficoltà, fino ad imparare a gestire autonomamente e con una maggiore sicurezza le situazioni di vita quotidiana”.