Saranno probabilmente necessari altri giorni per mettere tutto a punto ma intanto su alcuni punti l'accordo sembra cosa fatta. E così, per esempio, per la circolazione di scooter 125 in autostrada o tangenziale, purché alla guida non ci sia un minorenne.

Si discute ancora sull'innalzamento del limite di velocità da 130 a 150 chilometri orari in presenza però di certe condizioni: quattro corsie e asfalto drenante.

Tre le novità previste il raddoppio delle sanzioni per chi viaggia senza assicurazione e il divieto di sovraccarichi per i trasporti eccezionali. Si sta ancora lavorando invece all'ammontare delle multe per chi guida con alla mano un cellulare.

Di sicuro ci saranno la sospensione della patente (fino a una settimana e fino a tre mesi se recidivo) e una perdita maggiorata di punti sulla patente.

Tra le novità, su cui invece c'è piena sintonia, compare il parcheggio gratis sulle strisce blu per i disabili, mentre la gestione della sosta 'rosa' per le donne in gravidanza verrebbe lasciata ai sindaci

Sono diverse le novità possibili con l'attesa riforma del codice della strada, all'esame della commissione Trasporti della Camera. M5s e Lega stanno lavorando per arrivare a un testo condiviso da sottoporre agli altri gruppi. Ecco cosa cambierà.