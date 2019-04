A gestire la compravendita dei voti sarebbe stato secondo l'accusa un gruppo criminale che avrebbe acquistato voti per cifre tra 20 e 35 euro, o in cambio di generi alimentari, o promettendo posti di lavoro previsti in un progetto regionale.

Posti di lavoro e generi alimentari in cambio di voti che, per le elezioni amministrative 2018, a Torre del Greco (Napoli), sarebbero stati venduti anche 20 euro. E' quanto hanno ricostruito i carabinieri che hanno eseguito 14 misure cautelari pure nei confronti di due consiglieri comunali, uno agli arresti domiciliari, l'altro con un divieto di dimora in Campania.