Il grosso carico di limoni è invece stato donato in beneficenza.

. Anzi, dopo l'alluvione che a novembre ha provocato la morte di un intero nucleo familiare e ha distrutto terreni e abitazioni, i malviventi sono entrati più volte in azione. Già nelle scorse settimane, a finire nel mirino erano state le ville attualmente disabitate, da cui i ladri sono fuggiti con arredi e suppellettili.A finire in manette, M.I di 56 anni, palermitano con precedenti di polizia.L'uomo, a bordo di un furgone, stava per allontanarsi dopo essersi impossessato di circa 350 chili di limoni, raccolti dagli alberi che ricadono nella zona e già trasferiti in decine di bidoni.Sul furgone aveva infatti tenaglie, forbici e guanti.