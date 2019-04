2) PALERMO - via Praga, ore 09:00 Ex Pip Emergenza Palermo, organizzano un sit-in "Manteniamo il presidio comunque" per sollecitare la data certa per la sottoscrizione dell'accordo per le assunzioni.

3) CALTANISSETTA - Cefpas, sala Garsia, ore 09:00 Incontro sul tema: "I maltrattanti e la violenza di genere. Strategia per la prevenzione ed il contrasto"

4) PALERMO - aula consiliare del Comune, piazza Pretoria, ore 09:30 Presentazione del primo numero di Zoom SICILIA, intitolato "La marcia del gambero", il report di analisi congiunturale, approfondimento e outlook delle tendenze dell'economia, che nasce dalla partnership tra Cisl siciliana e Diste Consulting.

5) PALERMO - Palazzo delle Aquile, Piazza Pretoria 1, ore 10:00 Il sindaco Leoluca Orlando e il presidente di B&B Hotels Italia, Jean Claude Ghiotti, presenteranno, nel corso di una conferenza stampa il nuovo B&B Hotel Palermo, in fase di ristrutturazione. 6) PALERMO - Istituto Penale per i Minorenni, via Francesco Cilea 28, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Attraverso le culture: a scuola con i consoli", promossa dall'Istituto Penale per i minorenni "Malaspina", allo scopo di favorire la conoscenza della storia e della cultura di diversi Paesi Esteri con rappresentanza diplomatica nel capoluogo siciliano.

7) PALERMO - Villa Zito, via Liberta' 52, ore 11:00 "Raccontare l'Eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio della SICILIA in Italia e nel Mondo" e' l'evento promosso dall'ANSA. Partecipano tra gli altri il direttore dell'ANSA Luigi Contu, l'amministratore delegato Stefano De Alessandri, il Governatore Nello Musumeci, il sindaco Leoluca Orlando, esponenti del mondo della cultura e della imprenditoria.

8) CATANIA - Le Ciminiere, ore 18:00 Presentazione delle quattro maglie ufficiali del Giro di SICILIA, promosso da Regione Siciliana e Rcs Sport.

(ANSA).

PALERMO - Avvenimenti previsti per martedì 2 aprile in Sicilia:1) CATANIA - Museo Diocesano, ore 08:30 Incontro su "Dalla esperienza realizzata, quale prospettiva" su accoglienza e integrazione dei minorenni stranieri, organizzato dal Coordinamento nazionale comunita' di accoglienza e dal Coordinamento nazionale delle comunita' per minorenni.