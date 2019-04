E' stato ricoverato in condizioni gravissime un 24enne, soccorso dai sanitari del 118 in via Montalbo, dalle parti della Fiera del Mediterraneo.in seguito ad una rissa a cui avrebbero partecipato altre tre persone, è poi salito a bordo di una Smart, travolgendolo. Poco dopo il giovane automobilista avrebbe abbandonato il mezzo, cercando inizialmente di far perdere le proprie tracce tra le strade del quartiere.chi ha travolto il ragazzo si è infatti poi presentato alla stazione dei carabinieri di Palermo Falde per costituirsi. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio. In corso le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto e i motivi che avrebbero fatto esplodere la violenza. I carabinieri hanno inoltre avviato le ricerche degli altri giovani che avrebbero partecipato alla rissa. Per il 24enne, trasportato con codice rosso all'ospedale di Villa Sofia, la prognosi è riservata.