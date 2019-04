Un regime che l'ha portata a perdere in pochissimo tempo ben quaranta chili, ma che adesso l'ha letteralmente ridotta in pericolo di vita.

, la quarantenne ricoverata per una presunta "intossicazione da acqua". La donna, israeliana, è attualmente ricoverata in un ospedale di Tel Aviv, in stato di malnutrizione acuta. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera,, prescritta da un sedicente terapeuta.La drammatica vicenda sta facendo il giro del mondo e ha rimesso al centro del dibattito il tema. Sono sempre di più - infatti - le persone che decidono di affidarsi a presunti specialisti del dimagrimento, che promettono effetti miracolosi nel giro di qualche settimana. Quasi sempre, queste drastiche diete prevedono la sostituzione dei pasti con i famosi "beveroni", ma di fatti lasciano la persona senza cibo per gran parte della giornata. Così avviene il tanto agognato dimagrimento veloce, che però è spesso foriero di conseguenze negative per l'organismo.responsabile del Centro disturbi alimentari, all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo lo specialista, "un digiuno estremo determina il sopraggiungere di sofferenze sia mentali, sia fisiche. Una dieta, infatti, non è fatta di privazioni". Condanna anche all'Il troppo stroppia, direbbe qualcuno, e anche i cibi più salutari possono nascondere delle insidie non indifferenti.