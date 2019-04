Coinvolte nelle attività anche Villa Niscemi e la Palazzina Cinese che saranno aperte al pubblico con la possibilità di partecipare a visite guidate organizzate dal FAI, durante le quali i "ciceroni volontari" racconteranno storie e aneddoti legati a questi edifici simbolo della città.

Tra le attività da non perdere quella proposta dal Teatro Massimo, un laboratorio scenografico a cui potranno partecipare adulti e bambini con la guida degli scenografi del Teatro stesso che spiegheranno, con attività pratiche, come si realizza una scenografia; e non mancheranno momenti dedicati alla musica con, tra gli altri, il concerto della Fanfara del VI reggimento Bersaglieri.

Per gli sportivi la Street Event proporrà Street Workout Green, una camminata che si alternerà a stazioni di fitness in cui si praticheranno discipline diversificate indossando comode cuffie in wireless.

Per gli amanti degli animali, l’ACS-Associazione Cani Salvataggio, in una zona dedicata esclusivamente al mondo dei quattro zampe, realizzerà attività di esibizione e di interazione con il pubblico, dove chiunque potrà cimentarsi nell’addestramento di base.

E ancora, presso il campo di salto ad ostacoli, sarà possibile assistere alla seconda giornata del concorso “Palermo Arabian Horses Cup – European C Show (International ECAHO)”, con un centinaio di purosangue arabi accompagnati dai loro conduttori, nonché alla “V Sicily Cup”, la competizione riservata ai cavalli nati ed allevati in Sicilia.

Al link Foto e Palinsesto completo del 7 aprile con elenco delle Istituzione e delle Associazioni coinvolte, nonché Informazioni utili su chiusure al traffico, parcheggi e navette.

Domenica 7 aprile torna “La Domenica Favorita”. Dopo il successo dell’evento inaugurale del 17 marzo ritorna l’evento dedicato ad adulti, bambini, sportivi, amanti della natura e degli animali, con tantissime attività in programma che si svolgeranno all’interno del Parco Reale della Favorita.