PALERMO - "Sono davvero stanco di assistere a programmi televisivi concepiti soltanto per fare audience e sputare veleno sulla nostra isola, che di problemi ne ha tanti. Un giornalismo serio si preoccupa di mettere in luce aspetti positivi e negativi: demonizzare un popolo, una cultura pluri-millenaria è davvero una offesa al criterio obiettivo di un buon giornalismo. E per questo l'evento dell'Ansa è una occasione in positivo". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo all'evento 'Raccontare l'eccellenza, l'informazione Ansa per diffondere il meglio della Sicilia in Italia e nel mondo' in corso a Villa Zito, a Palermo. Presenti all'evento l'amministratore delegato dell'Ansa Stefano De Alessandri, il direttore dell'Ansa Luigi Contu e diversi esponenti delle eccellenze in Sicilia.Per il presidente Musumeci "le eccellenze, e non sono rare, diventano la punta di diamante in questa terra e noi classe politica non c'entriamo nulla, anzi il pubblico spesso serve a rallentare, frenare e scoraggiare". "Le eccellenze - evidenzia il governatore - sono tutte merito del privato che ha saputo razionalizzare fantasia, creatività, tenacia, perseveranza e un esasperato individualismo". "Se la sfida si chiama qualità, noi questa sfida la dobbiamo giocare fino all'ultimo con un vantaggio sulle altre regioni: il brand Sicilia che non teme concorrenti - aggiunge Musumeci - Il problema è saperci organizzare. Ho spiegato ad alcuni produttori della Sicilia orientale di non registrare denominazioni che all'esterno non passano come la mostarda di Militello, il pistacchio di Bronte o il pane di Lentini. Piuttosto si punti sul brand, come per i vini siciliani. Serve buona volontà, serve che produttori e operatori si mettano insieme per fare sistema e e che i governi siano umili accostandosi ai suggerimenti degli imprenditori. Se la classe politica mette a disposizione risorse e logistica nello spazio di 4-5 anni possiamo davvero vincere la la partita".(ANSA).