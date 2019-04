"Ci rendiamo conto - aggiunge - che ci sono esigenze tecniche che riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi, ma qui si rischia di sfociare nell'inadempienza contrattuale dal momento che un collegamento in regime di continuità territoriale non viene garantito così come previsto dall'accordo fra la società e la Regione Siciliana". "

Chiedo dunque all'Assessorato alle Infrastrutture - conclude Martello - di avviare una verifica su questa inaccettabile catena di ritardi e cancellazioni, e di valutare eventuali provvedimenti a carico della società”.

"I collegamenti navali fra Lampedusa e Porto Empedocle continuano ad andare avanti fra ritardi e cancellazioni, causando disagi ai cittadini e danni all'economia dell’isola. La società ‘Siremar-Caronte & Tourist Isole Minori’, che gestisce le tratte, ha appena comunicato che l’interruzione del collegamento navale serale - inizialmente stimata in quattro giorni - rischia di arrivare a quasi tre settimane". Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.