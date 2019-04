"Chiediamo ancora una volta l'aiuto di tutti - dicono -. Se qualcuno ha notato Carlo in città quel giorno, magari vicino alla zona in cui è stata ritrovata l'auto, si faccia avanti. Non sappiamo se ha portato lui la macchina lì o se ha incontrato qualcuno che gli ha teso una trappola".. L'uomo, alcune ore prima, aveva detto alla fidanzata che sarebbe arrivato da lei in tarda mattinata, dopo l'incontro con un amico nella zona di Ciaculli.. Più passa il tempo, più sono convinta che qualcuno gli ha fatto del male. Di certo, Carlo non aveva alcuna intenzione di allontanarsi volontariamente. Noi facevamo dei progetti, aveva recuperato il rapporto coi suoi bambini dopo la separazione burrascosa dalla moglie e aveva già pianificato il suo lavoro nelle terre. Era nervoso negli ultimi giorni, ma comunque ottimista e propositivo"."Carlo stava vendendo tutto - ha precisato la donna - perché aveva molti debiti. C'erano inoltre alcuni "vizi" che io, da moglie, non potevo più tollerare. Potrebbe essere finito nei guai per problemi legati ad altre donne o per questioni di gioco. Ma qui ad aspettarlo, insieme ai nostri figli, ci sono anche io"."In questa vicenda l'aspetto più importante è quello di trovare la verità. La accetteremo sicuramente, qualunque essa sia, ma dobbiamo basarci su fatti concreti e soltanto su aspetti che possono essere davvero utili alle indagini. Elementi in grado di sfociare nel gossip o nella diffamazione sono superflui".Un episodio lo aveva particolarmente turbato: qualcuno aveva fatto sparire i suoi quattro cani, che vivevano liberamente nel terreno vicino al casolare. Inoltre, alcuni mesi prima, era anche stato danneggiato il suo trattore con dell'acido. "Non sappiamo ancora se queste due vicende sono riconducibili a quanto accaduto - prosegue l'avvocato Pirrone -. Quando furono presi di mira i suoi cani, Carlo mi disse che pensava si trattasse di un brutto messaggio, ma non entrò nel dettaglio. Noi ribadiamo il nostro appello: se qualcuno ha notato anche soltanto l'auto di La Duca, il 31 gennaio, contatti le forze dell'ordine".