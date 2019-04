per i comuni in dissesto. La seconda Commissione ha approvato l’emendamento presentato dall'assessore all'Economia Gaetano Armao con cui si modifica l’articolo della legge sulle variazioni al bilancio regionale 2018 che, lo scorso dicembre, ha istituito il fondo.degli enti locali in situazioni di crisi finanziaria. Le risorse sono state divise mettendo a disposizione dei Comuni 33 milioni mentre 6,6 milioni sono per i Liberi consorzi in crisi. La quota delle risorse a cui possono attingere i municipi poi è proporzionale agli abitanti di ciascuna città., si è detto soddisfatto per la votazione favorevole della Commissione: “Siamo felici di potere dare un aiuto concreto all’amministrazione comunale di Catania che è impegnata a portare la città fuori dal grandissimo momento di difficoltà che sta vivendo. Manterremo a pieno l’impegno con i cittadini catanesi”.