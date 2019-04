La signora ha dato l’allarme alla pattuglia che stava regolando il traffico a piazzale Einstein e così due pattuglie sono partite alla ricerca della bimba in direzioni opposte. Subito dopo il lieto fine: la pattuglia ha ritrovato la piccola in viale Regione Siciliana all’altezza di via Perpignano che vagava in cerca della casa dei nonni; è stata così riaccompagnata tra le braccia della mamma che aspettava con ansia di rivederla.

PALERMO - E’ stata ritrovata in viale Regione Siciliana all’altezza di via Perpignano, la bambina di nove anni che stamattina si era allontanata da una abitazione nei pressi di piazzale Giotto, mentre la madre si attardava a chiudere la porta di casa per accompagnarla a scuola.