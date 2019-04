PALERMO - Un incendio è divampato nella notte in una delle baracche ancora occupate del campo rom di Palermo nel parco della Favorita. L'abbaiare di un cane, che dormiva insieme ai padroni, ha permesso di lanciare l'allarme. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche alle altre costruzioni che saranno sgomberate in settimana.

Carabinieri, vigili urbani e agenti di polizia e della municipale maestranze del Comune e della Rap coordinate dalla prefettura entreranno in azione venerdì. Si chiuderà così un'occupazione di una vasta area della Favorita che va avanti da decenni.

e tornerà ai cittadini palermitani", dice il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Palermo Igor Gelarda. Per Gelarda "Palermo viene liberata da questa vergogna, ma non grazie al sindaco Orlando. È dovuta infatti intervenire la Procura per costringere il primo cittadino a sgomberare le baracche".Intanto la Lega chiede un incontro urgente con il sindaco e con l'assessore Mattina per conoscere i termini e le modalità dello sgombero, ma soprattutto i piani di risistemazione delle famiglie rom che lasceranno il campo. "Siamo disposti a collaborare, come credo tutti i palermitani purché - dice Gelarda - ci vengano dette le cose chiaramente e non si cerchino scorciatoie che non siano a vantaggio della città. Chiediamo la pulizia e la bonifica del campo, una volta terminate le operazioni di sgombero". "Auspichiamo inoltre, visto che l'area è di proprietà regionale, un incontro con il governo Musumeci - conclude - per conoscere quale è il progetto per la sua riqualificazione".