PALERMO – "La Regione la smetta di pensare di potere decidere cosa devono fare i sindaci senza consultarli o poi si ritroverà un ministro dell'Ambiente che critica la Regione per avere approvato piani dei rifiuti farlocchi". Intervenendo a margine del convegno per i 50 anni dell'Asael, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato bocciatura del piano rifiuti regionale da parte del ministero e ha criticato i metodi utilizzati dal governo regionale. "Per quale motivo - si è chiesto Orlando - , il 28 marzo, la Regione ha inviato una nota, una lettera, ai sindaci senza accordarsi con gli stessi e con il ministero dell'Ambiente per trovare una soluzione alternativa? La Regione - si è risposto - smetta di fare il gioco del primo della classe perché altrimenti rischia di restare fuori. È necessaria - ha concluso - una collaborazione fra le istituzioni che si occupano di rifiuti".

. “Anche qui – ha detto – è colpa della Regione che si è assunta l’incarico di realizzare l’impianto. A noi tocca aspettare”., la settimana passata. Il sindaco di Palermo con la nuova legge potrebbe nominare tre nuovi assessori. “Credo che l’aumento delle possibilità di delega - le parole di Leoluca Orlando - sia una cosa positiva. In una città come Palermo con tante esigenze e tante necessità il sindaco e gli assessori vivono in sovraccarico. L’aumento - ha proseguito il sindaco di Palermo - , infondo, è inferiore al numero precedentemente indicato negli statuti comunali. La legge va nella direzione indicata dalla Anci per tutti i comuni perché ci possa essere una presenza politica responsabile che non sia sovraccarica di impegni che possono portare a disattenzioni”. Insomma sembra che nelle prossime settimane si comincerà a parlare di nuovi assessori per il Comune di Palermo.