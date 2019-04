- "Con il giudice Saguto ci sentivamo spesso e parlavamo di documenti. Non posso ricordare con precisione a quali documenti facevamo riferimento nel giugno 2015. Basterebbe andare a guardare ciò che abbiamo depositato in quel periodo. Io parlo da 40 anni con magistrati di documenti. E la dottoressa Saguto tra i miei interlocutori era quello che più spesso interloquiva con me e i miei collaboratori. Posso dirle di tutti i documenti che costituiscono oggetto di una comunicazione naturale, tecnica che abbiamo prodotto nel giugno 2015". Lo ha detto l'ex amministratore giudiziario, imputato per corruzione, rispondendo alle domande del Pm Claudia Pasciuti, durante il controesame in corso davanti al tribunale di Caltanissetta dove si celebra il processo per il cosiddetto "sistema Saguto".di quel periodo per esempio nella accezione documenti - ha aggiunto - ci sono anche le relazioni che io ho fatto nell'interesse della dottoressa Saguto, perché me lo ha espressamente richiesto, dell'analisi dei 24 nominativi, operai e impiegati delle società portuali, la misura 'New Port', per i quali quattro sigle sindacali avevano messo in moto stati di agitazione che erano quasi costanti. La dottoressa Saguto chiese, alla Digos credo, il dossier di questi 24 nominativi. In questo dossier dove erano descritte le condotte e i precedenti di queste persone mi chiese se vi erano i presupposti per la loro riassunzione nelle società. In quanto c'erano pressioni da parte dei sindacati per la loro riassunzione".a comprendersi sui documenti di cui stavano parlando Cappellano Seminara ha sottolineato che "probabilmente la sicurezza deriva dal fatto che vi era stata una precedente interlocuzione".(ANSA).