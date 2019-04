CASTELVETRANO (TRAPANI) - Saranno in sei a contendersi la poltrona di sindaco a Castelvetrano nel Comune sciolto per mafia nel giugno 2017. I candidati sono: Enzo Alfano, 62 anni, funzionario di banca, per il Movimento 5Stelle (assessori designati: Irene Barresi, Giovanni Parrino e Maurizio Oddo); Calogero Martire, 52 anni, commercialista, sostenuto dalle liste civiche Ricominciamo insieme e Obiettivo città (assessori designati: Salvatore Martino, Marilena D'Amico e Bruno Atria) e Davide Brillo, 32 anni, avvocato, per Fratelli d'Italia (assessori designati: Giovanni Caime, Caterina Giaramita e Paolo Guerra). E, ancora, Pasquale Calamia, 44 anni, architetto, per la lista Partito democratico (assessori designati: Giacomo Maria Carmelo Bonagiuso, John Gai Antonio Li Causi e Maria Teresa Nardozza Buccino); Vita Alba Pellerito, 42 anni, avvocato, sostenuta dalla lista Insieme si può (assessori designati: Maria Francesca Cangemi, Vito Signorello e Vincenzo Tancredi) e Antonino Giaramita, 56 anni, ufficiale della Guardia di finanza in pensione, sostenuto dalla lista Legalmente Castelvetrano (assessori designati: Giuseppe Cirina, Eleonora Scaturro, Fina Maltese e Susanna Campagna). (ANSA).