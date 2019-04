Un neonato è morto a Genova per una circoncisione fatta in una casa. La madre e la nonna del piccolo, nigeriane, sono state portate in questura per essere interrogate. Il piccolo aveva poche settimane di vita, la madre è una venticinquenne. Il padre è lontano dall' Italia. Secondo gli investigatori, a praticare la circoncisione potrebbe essere stata una terza persona chiamata dalle due donne. Il pediatra del centro islamico: in Italia una stima di 2-3mila circoncisioni clandestine all'anno, per fermare il fenomeno andrebbero inserite nei Lea. (ansa)