Saranno nominati, poi, con un altro decreto i docenti aggregati per lo svolgimento delle prove, per specifiche materie e per la lingua straniera.

I compensi per i componenti della Commissione rientrano nel bilancio dell'Ars 2019-2021.

Quella di consigliere parlamentare è una delle figure più ambite. La selezione sarà per titoli ed esami. I nomi dei componenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Componenti saranno, oltre al presidente dell'Ars, il segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana; i tre docenti, docente di Diritto amministrativo alla facoltà di Giusrisprudenza dell'Università di Palermo,, docente di Diritto amministrativo alla facoltà di Scienze politiche dell'Università di Catania, e, docente di Storia contemporanea sempre nella facoltà di Scienze politiche di Catania; e, consigliere parlamentare del Senato.La fase scritta prevede un tema di diritto amministrativo, uno di diritto costituzionale, uno di contabilità di Stato e degli enti pubblici e un tema di storia d’Italia dal 1860 a oggi. Ciascuna prova avrà la durata di otto ore e darà diritto a un punteggio massimo di 30 punti. Gli esami orali saranno centrati su diritto costituzionale e regionale, diritto parlamentare, amministrativo e degli enti locali, contabilità di Stato e degli enti pubblici, storia d’Italia e della Sicilia, politica economica. Prevista, inoltre, la lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua straniera scelta dal candidato per il colloquio, e una prova di accertamento sulle capacità di utilizzo del computer per la redazione di testi e per la ricerca su banche dati disponibili su internet.