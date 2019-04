PALERMO - La Sicilia sarà la prima regione d’Italia a dotarsi di una legge "Plastic Free". Per la prima volta vengono introdotte misure volte a favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico, soprattutto sulle spiagge. A dare l'annuncio è, presidente della commissione Ambiente dell'Ars, che dichiara : "Esprimo grande soddisfazione per il lavoro di sintesi che è stato fatto nella Commissione che presiedo. Questo testo, esitato all'unanimità, è frutto del contributo di tutti i gruppi parlamentari”.La deputataaggiunge: “Il ddl mira ad incentivare la riconversione industriale delle aziende siciliane produttrici di plastica monouso verso materiali biodegradabili, a ridurre radicalmente l'uso di plastica monouso, a finanziare le start-up che si occupano della ricerca di nuovi materiali non inquinanti, a promuovere le spiagge siciliane virtuose"."Voglio sottolineare quest'ultimo aspetto, le spiagge virtuose saranno infatti protagoniste di una compagna pubblicitaria promossa dalla regione siciliana in tutto il mondo - aggiunge Savarino -.Lo spirito della legge vuole essere incentivante più che sanzionatorio. La nostra idea di politica ambientale ,infatti, si basa sulla promozione di una immagine positiva del nostro territorio, anche attraverso la valorizzazione e pubblicizzazione degli esempi virtuosi che saranno proprio i siciliani a segnalare, tornando protagonisti attivi del proprio territorio. Dobbiamo ritrovare l’orgoglio di essere cittadini di una terra meravigliosa come la Sicilia".“L’obiettivo – spiega il 5 Stelle, proponente di uno dei ddl confluiti nel testo varato dalla commissione – è mettere al bando la plastica da tutte le amministrazioni di pertinenza della Regione e sostituirla con materiali biodegradabili e quindi non inquinanti, proponendo comportamenti virtuosi da parte di chi opera negli enti. Abbiamo previsto inoltre misure deterrenti per stimolare i Comuni e altri soggetti a promuovere iniziative a basso impatto ambientale. Vengono inoltre introdotti incentivi per gli enti virtuosi, che ricadono anche sui cittadini con l’abbattimento della tassa sui rifiuti, e sanzioni in caso di violazioni”.Il testo passerà adesso dalla commissione Bilancio e poi potrà approdare in Aula