Insieme al resto della coalizione di Centrodestra, Db sosterrà il candidato sindaco Gino Di Stefano e lo farà con 24 candidati al Consiglio comunale, nessuno dei quali uscente. Inoltre, assessore designato in quota DiventeràBellissima è Angelo Pizzuto, coordinatore provinciale. In lista liberi professionisti, imprenditori, impiegati, alcuni alla prima esperienza politica ed altri già con trascorsi.

Il movimento politico che fa capo al governatore Nello Musumeci si presenta, infatti, con una propria lista.“Bagheria ha enormi potenzialità, solo in parte finora sfruttate. Risorse artistiche e storiche, l'industria conserviera, le coltivazioni di agrumi come limoni, arance e mandarini e alcuni prodotti gastronomici di eccellenza. Tutto da valorizzare ulteriormente, voltando pagina rispetto alla fallimentare esperienza targata Cinque Stelle, che tanto hanno promesso e poco o nulla mantenuto. Il centrodestra si presenta compatto a sostegno del candidato sindaco Di Stefano e DiventeràBellissima mette in campo una lista competitiva che potrà essere determinante per vincere questa sfida elettorale e garantire ai bagheresi un'amministrazione comunale all'insegna del buon governo”.