Emergenza nei centri per l'impiego della Sicilia dopo l'ok alla legge sul reddito di cittadinanza. L'urgenza di trovare soluzioni adeguate è emersa durante l'assemblea indetta da Cisl Fp Sicilia e Fp Cgil Sicilia al Dipartimento Lavoro, nel primo di una serie di incontri organizzati per illustrare ai dipendenti il nuovo contratto. "La proposta del nostro sindacato - dicono Fabrizio Lercara e Alfredo Piede, segretari regionali della Cisl Fp Sicilia - si muove su tre binari paralleli ed è stata accolta con favore dai lavoratori. Presseremo affinché la politica se ne faccia carico nel più breve tempo possibile"."Innanzitutto - spiegano i sindacalisti - Regione e Ars collaborino per scrivere e approvare una norma che metta una pezza all'emergenza derogando anche alla normativa nazionale, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione che sancisce il buon andamento della pubblica amministrazione. In secondo luogo, si proceda immediatamente all'applicazione delle progressioni verticali dei lavoratori interni, così come previsto dalla legge Madia nella misura del 20%. Infine, durante l'ultima audizione in Commissione Lavoro all'Ars, abbiamo chiesto all'assessore per la Funzione pubblica Bernardette Grasso anche di concordare con Roma un piano staordinario per la Regione Siciliana, che tenga conto dei fabbisogni e che consenta di bandire nuovi concorsi così da poter utilizzare la riserva interna del 50 per cento sin da subito".Nel corso degli incontri nei dipartimenti dell'amministrazione regionale per illustrare ai dipendenti il nuovo contratto, la Cisl Fp Sicilia raccoglierà, tra l'altro, tutte le istanze provenienti dai lavoratori in merito alla riclassificazione del personale, così da costruire una piattaforma che sarà presentata alla Commissione paritetica dell'Aran quando sarà insediata. "A questo proposito - concludono Lercara e Piede - abbiamo già inviato una nota per chiedere che si insedi subito il tavolo tecnico, così come era stato concordato al momento della firma del rinnovo".