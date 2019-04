C'è l'annuncio ufficiale,. A confermarlo in queste ore è stata direttamente il ministro per la Pubblica amministrazione,. Impegnata nel question time alla Camera, la componente del governo giallo-verde ha ufficializzato che "con un decreto legge, approvato prossimamente dal Consiglio dei ministri, verrà eliminato l'obbligo di rispettare il tetto di spesa relativo all'anno 2004".Una notizia attesissima dal mondo della sanità pubblica, che versa ormai da anni nel caos, per. A inizio febbraio, la Federazione medici di medicina generale (Fmmg) aveva lanciato un allarme sul nostro paese: si è infatti prefigurato uno scenario da esodo, con bennei prossimi cinque anni. Un vuoto che già si sta facendo sentire e che ha spinto diverse regioni a disporre degli interventi per colmarlo. In Veneto - ad esempio - è notizia di qualche giorno fa la delibera della giunta Zaia dove si è autorizzata la riassunzione di medici in pensione, per colmare il vuoto di personale nelle strutture pubbliche.