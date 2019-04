sulle indagini patrimoniali della Direzione investigativa antimafia e riguarda un patrimonio stimato in 40 milioni di euro.

Dei beni fanno parte un mega albergo con tanto di centro congressi, l'Esperidi Park Hotel di Castelvetrano, società impegnate nel settore del turismo, imprese agricole ed edili, case e terreni. società impegnate nel settore del turismo, imprese agricole ed edili, case e terreni.

Amodeo, 63 anni, fu arrestato nel luglio 1998. Era accusato di concorso in associazione mafiosa. Gli investigatori lo consideravano un imprenditore “a disposizione” dei boss trapanese e alcamesi. Pezzi grossi della mafia come Vincenzo Virga e Antonino Melodia. Alla fine del processo Amodeo fu condannato per favoreggiamento aggravato a un anno e quattro mesi di carcere.

“Pur non risultando essere un affiliato all'associazione mafiosa Cosa nostra – secondo gli investigatori - dalle acquisizioni processuali la figura di Giuseppe Amodeo emerge quale quella di un imprenditore che non si è fatto scrupoli ad entrare in rapporti di affari con le imprese mafiose, al fine di assicurarsi lauti guadagni, che hanno posto le basi del suo successo economico-imprenditoriale - proseguono -, garantendo, nel contempo, il raggiungimento delle finalità lucrative proprie dell’associazione mafiosa, contribuendo così, in maniera determinante, alla sopravvivenza di tale piaga sociale”.

Nonostante ciò nel 2016, al termine del processo di primo grado a Trapani, andarono in confisca beni per soli due milioni di euro. Da qui il ricorso della Procura della Repubblica di Palermo a cui la sezione d'appello per le misure di prevenzione del capoluogo siciliano ha dato ragione ritenendo che “la quasi totalità dell’ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare accumulato dal proposto in condizione di sperequazione reddituale era correlabile al periodo in cui l'Amodeo aveva rapporti con la mafia”.

Sono stati sottoposti a confisca, in tutto o in parte, i compendi aziendali ed il relativo capitale delle società: Amodeo Costruzione srl, Eat e Fly srl, Dedalo srl, Cange Hotel srl, Società semplice Ac di Impellizzeri Francesca. Ed ancora: 159 unità immobiliari e disponibilità finanziarie.

La Corte di appello di Palermo accoglie il ricorso della Procura ed estende il provvedimento ad una sfilza di beni che erano stati restituiti a Giuseppe Amodeo. Il provvedimento si basa