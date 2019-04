In azione gli agenti del commissariato Oreto-Stazione, che hanno rilevato numerose irregolarità amministrative. Insieme agli esperti dell'Asp, sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie in un locale che vende kebab e si trova in via Lincoln, nei pressi della stazione centrale. In seguito alle ispezioni effettuate, nei confronti del titolare, un marocchino, è stata elevata una multa di duemila euro.Nel primo sono state accertate carenze strutturali e il titolare è stato segnalato all'Autorità giudiziaria per alimenti in cattivo stato di conservazione. I prodotti sono stati sequestrati, mentre per il gestore è stata elevata una multa di duemila euro.Accertate, anche in questo caso, carenze strutturali con un'altra multa pari a duemila euro. "Sono in corso ulteriori verifiche - precisano dalla questura - per accertare la disposizione strutturale del locale documentata in certificazione, e quella reale".