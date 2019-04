I carabinieri hanno acquisito un filmato in cui si vede Filippo Marraro sequestrare la moglie Loredana Calì imponendole di salire nell'auto puntandole una pistola contro a Catenanuova. Le immagini sono state registrate due giorni fa alcuni minuti prima che l'uomo ammazzasse la moglie. La coppia era separata da alcuni mesi e ha due figli. L'uomo si è seduto nel sedile passeggeri posteriore e ha intimato alla donna di andare nella campagna dei genitori dove poi l'ha uccisa.di incontrare il carnefice, l'ex compagno Filippo Marraro, nella casa di campagna della famiglia della donna.Mostra l'uomo brandire l'arma con la quale verosimilmente è stata uccisa Loredana. Con quella pistola, Marraro obbliga la donna a salire in macchina. Da quel momento in poi, gli eventi precipitano. Due colpi di pistola hanno ucciso Loredana. Filippo Marraro ha avvisato amici e parenti con alcuni messaggi: “Ho ucciso mia moglie”. Poi si è costituito. Venerdì, probabilmente, l'udienza di convalida del fermo dell'uomo. Mentre per domani è attesa l'autopsia della vittima. Intanto, il video aggiunge un puzzle al terribile mosaico di Catenanuova.