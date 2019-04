La netta bocciatura del Piano rifiuti della Sicilia da parte del ministero dell'Ambiente reclama un “confrotno istituzionale” per i Comuni siciliani. Intervenendo sulla restituzione al mittente del Piano Regionale dei rifiuti da parte del Ministero dell’Ambiente il presidente dell’AnciSicilia Leoluca Orlando ha dichiarato: “Si tratta di un’ulteriore conferma della necessità, in una materia così complessa come quella della gestione integrata dei rifiuti, di procedere attraverso un pieno confronto istituzionale fra Regione ed Enti locali anche per evitare il ricorso indiscriminato a scorciatoie pericolose come quella dei termovalorizzatori. È necessario procedere attraverso il metodo del confronto sulla base delle competenze assegnate ai diversi soggetti istituzionali con l'obiettivo primario di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente".Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana, ribatte ai grillini: .“I deputati Cinquestelle siciliani dicano chiaramente quante parti intendano recitare in commedia. Stupiscono le dichiarazioni odierne contro il Piano dei rifiuti siciliano, quando il loro governo a Roma con il ministro Costa addirittura intima alla nostra Regione di dotarsi dei tanto odiati inceneritori. Dovrebbero riconnettersi con i loro rappresentanti nazionali, atteso che ormai i Cinquestelle siciliani appaiono quasi come loro epigoni. La verità è che l’avvicinarsi delle elezioni europee le fa sparare grosse ai deputati siciliani grillini. Pensano così di risalire la china dopo le recenti sconfitte elettorali, ma questo modo di operare fa emergere solo le contraddizioni interne del movimento pentastellato”.Analogo intervento di Vincenzo Figuccia: "La riforma dei rifiuti in Sicilia, stoppata dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa è l'ennesima chiara dimostrazione della incoerenza politica degli esponenti del Movimento cinque stelle. Dopo i continui proclami e la propaganda sui mezzi di comunicazione contro la costruzione di inceneritori, infatti, il ministero capeggiato da un grillino, boccia la riforma dell'Assessore Pierobon, manifestando apertamente l'intenzione di costruire diversi inceneritori sul territorio siciliano. Una decisione schizofrenica che dimostra una mancanza d'identità di un Movimento destinato ad implodere su se stesso, se pensiamo, poi, che fino a pochi giorni fa il Vicepresidente Di Maio riprendeva agli alleati leghisti, «colpevoli» di avere manifestato l'apertura verso la costruzione dei termovalorizzatori in Campania, la vicenda assume ancora di più contorni grotteschi e paradossali”.Anche Claudio Fava si sofferma sul tema inceneritori: “Com'era prevedibile il Ministero dell’ambiente ha stroncato il piano rifiuti per la Sicilia. Meno prevedibile era la riproposizione dei termovalorizzatori nella nostra regione da parte del ministro Costa. Una proposta che va contro le linee europee, più volte citate proprio dal documento del Ministero. Così la Sicilia rischia di essere ostaggio tra due fuochi: da un lato gli errori di forma e di sostanza nella redazione del piano di Musumeci e dall'altro la pervicacia con cui da Roma, complice - ahimè - un ministro dei Cinque Stelle, si torna a riproporre l'incenerimento come pratica virtuosa e necessaria. Addirittura nella relazione si parla di "almeno due o più impianti"! In questo modo, il Ministro Costa propone di azzerare l’unico elemento positivo contenuto nel piano regionale, e cioè il definitivo superamento dei termovalorizzatori, proposti per quindici anni da Cuffaro, Lombardo e Crocetta. Che ne pensano i Cinque stelle siciliani di questa posizione?".